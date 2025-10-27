Go Digit General Insurance Aktie

Go Digit General Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40EBM / ISIN: INE03JT01014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Go Digit General Insurance legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Go Digit General Insurance wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 1,92 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 97,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,970 INR erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Go Digit General Insurance in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 25,38 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 22,34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,79 INR, gegenüber 4,65 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 106,69 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 96,95 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Go Digit General Insurance Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Nachrichten

Analysen zu Go Digit General Insurance Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Go Digit General Insurance Limited Registered Shs 144A Reg S 361,65 2,74% Go Digit General Insurance Limited Registered Shs 144A Reg S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen