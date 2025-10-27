Ausblick: Go Digit General Insurance legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Go Digit General Insurance wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 1,92 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 97,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,970 INR erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Go Digit General Insurance in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 25,38 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 22,34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,79 INR, gegenüber 4,65 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 106,69 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 96,95 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at