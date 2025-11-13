Godawari Power & Ispat Aktie
WKN DE: A40RTN / ISIN: INE177H01039
|
13.11.2025 07:01:06
Ausblick: Godawari Power Ispat präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Godawari Power Ispat wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 2,80 INR. Dies würde einem Zuwachs von 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Godawari Power Ispat 2,60 INR je Aktie vermeldete.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,47 Prozent auf 11,98 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,95 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,24 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 58,29 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 53,76 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
