Godawari Power & Ispat Aktie

Godawari Power & Ispat für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40RTN / ISIN: INE177H01039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 07:01:06

Ausblick: Godawari Power Ispat präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Godawari Power Ispat wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 2,80 INR. Dies würde einem Zuwachs von 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Godawari Power Ispat 2,60 INR je Aktie vermeldete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,47 Prozent auf 11,98 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,95 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,24 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 58,29 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 53,76 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Godawari Power & Ispat Ltd Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Godawari Power & Ispat Ltd Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Godawari Power & Ispat Ltd Registered Shs 264,35 -0,84% Godawari Power & Ispat Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen