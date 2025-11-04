Ausblick: goeasy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

goeasy wird am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass goeasy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,63 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,95 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,83 Prozent auf 436,2 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 383,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 17,49 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 16,56 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,71 Milliarden CAD, gegenüber 1,52 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at