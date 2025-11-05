Ausblick: Gogo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gogo präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

2 Analysten schätzen, dass Gogo für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gogo in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 222,2 Millionen USD im Vergleich zu 100,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,300 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,100 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 906,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 444,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at