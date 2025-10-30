GOLDCREST Aktie
WKN: 924126 / ISIN: JP3306800008

30.10.2025 07:01:06
Ausblick: GOLDCREST mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
GOLDCREST wird am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 19,70 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 45,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 36,27 JPY erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 11,41 Prozent auf 6,17 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte GOLDCREST noch 6,97 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 155,45 JPY im Vergleich zu 150,88 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 30,45 Milliarden JPY, gegenüber 29,29 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
