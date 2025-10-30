Ausblick: Goodtech ASA (A) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Goodtech ASA (A) lädt am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,110 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Goodtech ASA (A) -0,140 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Goodtech ASA (A) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 160,5 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,4 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,475 NOK im Vergleich zu -0,880 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 712,0 Millionen NOK, gegenüber 714,8 Millionen NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at