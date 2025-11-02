Ausblick: Goodyear Tire Rubber vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Goodyear Tire Rubber wird am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,163 USD je Aktie gegenüber -0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,65 Milliarden USD – ein Minus von 3,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Goodyear Tire Rubber 4,82 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,423 USD je Aktie, gegenüber 0,240 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 18,27 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 18,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at