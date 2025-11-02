Ausblick: Grab präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Grab wird sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,014 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 873,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 716,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,055 USD, gegenüber -0,030 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 3,41 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,80 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at