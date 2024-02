Ausblick: GrafTech International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GrafTech International präsentiert in der am 14.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass GrafTech International im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,145 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,170 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 42,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 141,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 247,5 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,278 USD je Aktie, gegenüber 1,48 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 624,5 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

