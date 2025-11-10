Greenpanel Industries Aktie

Greenpanel Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE08ZM01014

10.11.2025 07:01:06

Ausblick: Greenpanel Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Greenpanel Industries wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,200 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Greenpanel Industries 1,51 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Greenpanel Industries in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,77 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 3,73 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 3,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,00 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,88 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 16,07 Milliarden INR, gegenüber 13,94 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

