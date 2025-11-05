Ausblick: Grindr präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Grindr wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,117 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Grindr 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Grindr in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,84 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 113,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 89,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,443 USD je Aktie, gegenüber -0,740 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 434,4 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 344,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at