Ausblick: Group 1 Automotive stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Group 1 Automotive wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 10,73 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Group 1 Automotive 8,69 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,67 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 8,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,22 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 42,70 USD, wohingegen im Vorjahr noch 36,81 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,52 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 19,93 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at