Ausblick: GrowGeneration veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

GrowGeneration lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,080 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 41,6 Millionen USD – ein Minus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GrowGeneration 50,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,399 USD im Vergleich zu -0,820 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 156,8 Millionen USD, gegenüber 188,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at