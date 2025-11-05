GrowGeneration Aktie
WKN DE: A2H8U5 / ISIN: US39986L1098
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: GrowGeneration veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
GrowGeneration lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,080 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 41,6 Millionen USD – ein Minus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GrowGeneration 50,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,399 USD im Vergleich zu -0,820 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 156,8 Millionen USD, gegenüber 188,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
