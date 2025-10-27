Grupo Bimbo Aktie
WKN: 904121 / ISIN: MXP495211262
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Grupo Bimbo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Grupo Bimbo lädt am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,832 MXN gegenüber 0,850 MXN im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 108,39 Milliarden MXN gegenüber 106,05 Milliarden MXN im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,88 MXN, gegenüber 2,88 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 430,75 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 408,34 Milliarden MXN generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grupo Bimbo S.A. de C.V. Bimbo (Reg. Shares A)mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Grupo Bimbo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Grupo Bimbo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Ausblick: Grupo Bimbo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.07.25
|Erste Schätzungen: Grupo Bimbo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Grupo Bimbo S.A. de C.V. Bimbo (Reg. Shares A)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Grupo Bimbo S.A. de C.V. Bimbo (Reg. Shares A)
|2,80
|-4,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.