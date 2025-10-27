Grupo Bimbo Aktie

Grupo Bimbo

WKN: 904121 / ISIN: MXP495211262

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Grupo Bimbo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grupo Bimbo lädt am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,832 MXN gegenüber 0,850 MXN im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 108,39 Milliarden MXN gegenüber 106,05 Milliarden MXN im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,88 MXN, gegenüber 2,88 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 430,75 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 408,34 Milliarden MXN generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Grupo Bimbo S.A. de C.V. Bimbo (Reg. Shares A) 2,80 -4,76%

