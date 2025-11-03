Grupo Financ. Banorte Aktie

Grupo Financ. Banorte für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907669 / ISIN: MXP370711014

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Grupo Financ Banorte legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grupo Financ Banorte lädt am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 5,10 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo Financ Banorte noch ein Gewinn pro Aktie von 5,06 MXN in den Büchern gestanden.

Grupo Financ Banorte soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,72 Milliarden MXN abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 68,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 128,01 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,70 MXN, wohingegen im Vorjahr noch 19,72 MXN vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 159,05 Milliarden MXN erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 451,68 Milliarden MXN waren.

Redaktion finanzen.at

