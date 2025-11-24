Ausblick: Grupo Supervielle stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Grupo Supervielle wird am 25.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,137 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Grupo Supervielle in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 54,22 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 178,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 389,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,407 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,56 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 812,4 Millionen USD, gegenüber 2,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at