GS Acquisition a Aktie

GS Acquisition a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C5TU / ISIN: US60471A1016

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: GS Acquisition A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GS Acquisition A lädt am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,100 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,070 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 222,1 Millionen USD gegenüber 206,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,481 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,180 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 921,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 860,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

GS Acquisition Holdings Corp II Registered Shs -A- 21,20 -1,85% GS Acquisition Holdings Corp II Registered Shs -A-

