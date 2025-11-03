GSI Group Aktie
WKN DE: A2AJW7 / ISIN: CA67000B1040
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: GSI Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
GSI Group präsentiert in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,817 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei GSI Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,530 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,63 Prozent auf 246,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte GSI Group noch 244,4 Millionen USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,26 USD, gegenüber 1,77 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 975,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 949,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
