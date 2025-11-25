Ausblick: GSX Techedu A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

GSX Techedu A öffnet am 26.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,700 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei GSX Techedu A noch ein Verlust pro Aktie von -0,260 USD in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,58 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 168,6 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,257 CNY im Vergleich zu -0,570 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 6,16 Milliarden CNY, gegenüber 632,7 Millionen CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at