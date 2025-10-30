Ausblick: Guangdong Marubi Biotechnology A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Guangdong Marubi Biotechnology A wird am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,158 CNY gegenüber 0,160 CNY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Guangdong Marubi Biotechnology A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,89 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 779,4 Millionen CNY im Vergleich zu 600,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,08 CNY im Vergleich zu 0,850 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 3,84 Milliarden CNY, gegenüber 2,95 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at