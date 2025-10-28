Ausblick: Guardant Health legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Guardant Health wird am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,790 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Guardant Health noch ein Verlust pro Aktie von -0,880 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 235,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 23,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 191,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,123 USD, wohingegen im Vorjahr noch -3,560 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 921,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 739,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at