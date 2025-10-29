Ausblick: Haier Smart Home stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Haier Smart Home wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,624 HKD je Aktie gegenüber 0,550 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Haier Smart Home in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 81,05 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren noch 73,29 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 31 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,48 HKD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,17 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 32 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 338,14 Milliarden HKD umgesetzt werden sollen, gegenüber 309,35 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at