Ausblick: Halla Climate Control stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Halla Climate Control stellt am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 10,22 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Halla Climate Control noch ein Verlust pro Aktie von -40,000 KRW in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.499,78 Milliarden KRW. Dementsprechend gehen die Experten bei Halla Climate Control für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2.662,13 Milliarden KRW aus.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -54,304 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -659,000 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10.789,29 Milliarden KRW, gegenüber 9.998,72 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at