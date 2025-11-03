Ausblick: Hamilton Lane A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hamilton Lane A wird sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,10 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,37 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Hamilton Lane A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 169,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,96 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,18 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,41 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 717,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 713,0 Millionen USD in den Büchern standen.

