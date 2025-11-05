Haemonetics Aktie
WKN: 881782 / ISIN: US4050241003
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Haemonetics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Haemonetics wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD gegenüber 0,660 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Minus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 311,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 345,5 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,83 USD, gegenüber 3,31 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 1,30 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,36 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Haemonetics Corp.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Haemonetics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Haemonetics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Haemonetics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Haemonetics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Haemonetics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Haemonetics Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Haemonetics Corp.
|43,20
|-0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.