Ausblick: Haemonetics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Haemonetics wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD gegenüber 0,660 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Minus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 311,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 345,5 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,83 USD, gegenüber 3,31 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 1,30 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,36 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at