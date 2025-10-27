Ausblick: Hana Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hana Financial präsentiert am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3875,59 KRW aus. Im letzten Jahr hatte Hana Financial einen Gewinn von 3955,00 KRW je Aktie eingefahren.

11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2.896,64 Milliarden KRW gegenüber 7.520,65 Milliarden KRW im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 61,48 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14381,03 KRW im Vergleich zu 12629,00 KRW im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 11.472,62 Milliarden KRW, gegenüber 30.241,79 Milliarden KRW im vorigen Jahr.

