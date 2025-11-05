Hanesbrands Aktie
Ausblick: Hanesbrands stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hanesbrands öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
5 Analysten schätzen, dass Hanesbrands für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,161 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.
5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 896,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 4,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 937,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,662 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,910 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 3,52 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,51 Milliarden USD in den Büchern standen.
