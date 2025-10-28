Ausblick: Hangzhou Tigermed Consulting öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hangzhou Tigermed Consulting lässt sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hangzhou Tigermed Consulting die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,372 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,400 HKD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,91 Milliarden HKD aus – eine Steigerung von 2,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hangzhou Tigermed Consulting einen Umsatz von 1,86 Milliarden HKD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 HKD im Vergleich zu 0,510 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 7,40 Milliarden HKD, gegenüber 7,14 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at