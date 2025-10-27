HANZA Aktie
WKN DE: A2H8U3 / ISIN: SE0005878543
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: HANZA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
HANZA wird sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,18 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei HANZA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,910 SEK in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll HANZA nach den Prognosen von 3 Analysten 1,42 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 28,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,11 Milliarden SEK umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,22 SEK, gegenüber 2,55 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 5,93 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 4,85 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HANZA Holding ABmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: HANZA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: HANZA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.25
|Ausblick: HANZA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.07.25
|Erste Schätzungen: HANZA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: HANZA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)