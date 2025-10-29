Ausblick: Harris stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Harris wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,58 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,86 Prozent erhöht. Damals waren 2,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 18 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,39 Prozent auf 5,52 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,55 USD, gegenüber 7,87 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 21,77 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,33 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at