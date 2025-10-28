Hayward Holdings Aktie
WKN DE: A2QRD8 / ISIN: US4212981009
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Hayward gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Hayward wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,121 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 231,6 Millionen USD – ein Plus von 1,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hayward 227,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,726 USD im Vergleich zu 0,540 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 1,09 Milliarden USD, gegenüber 1,05 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
