Ausblick: Hayward gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hayward wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,121 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 231,6 Millionen USD – ein Plus von 1,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hayward 227,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,726 USD im Vergleich zu 0,540 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 1,09 Milliarden USD, gegenüber 1,05 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at