Ausblick: HBT Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HBT Financial wird am 22.07.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,556 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,580 USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 14,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 66,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei HBT Financial für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 57,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,26 USD, gegenüber 2,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 228,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 264,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at