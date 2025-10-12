HCL Technologies Aktie

WKN: 932461 / ISIN: INE860A01027

12.10.2025 07:01:06

Ausblick: HCL Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HCL Technologies wird am 13.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 27 Analysten von einem Gewinn von 15,66 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 15,62 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 35 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 315,74 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 9,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte HCL Technologies einen Umsatz von 288,62 Milliarden INR eingefahren.

Die Erwartungen von 46 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 64,02 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 64,16 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 47 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.266,14 Milliarden INR, gegenüber 1.170,55 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

