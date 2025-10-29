Ausblick: HD HYUNDAI MARINE SOLUTION informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

HD HYUNDAI MARINE SOLUTION wird am 30.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 1588,61 KRW je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte HD HYUNDAI MARINE SOLUTION 1317,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,42 Prozent auf 513,96 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 461,26 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6119,79 KRW aus, während im Vorjahreszeitraum 5304,00 KRW vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.031,09 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.745,46 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at