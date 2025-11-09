Ausblick: Health Catalyst stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Health Catalyst gibt am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,061 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,76 Prozent auf 75,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Health Catalyst noch 76,4 Millionen USD umgesetzt.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,220 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 312,1 Millionen USD, gegenüber 306,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at