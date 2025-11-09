Health Catalyst Aktie
WKN DE: A2PH3J / ISIN: US42225T1079
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Health Catalyst stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Health Catalyst gibt am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,061 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,76 Prozent auf 75,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Health Catalyst noch 76,4 Millionen USD umgesetzt.
9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,220 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 312,1 Millionen USD, gegenüber 306,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Health Catalyst Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Health Catalyst stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Health Catalyst informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Health Catalyst stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Health Catalyst stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Health Catalyst Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Health Catalyst Inc Registered Shs
|2,44
|-3,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.