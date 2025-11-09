Health In Tec a Aktie
WKN DE: A40EWH / ISIN: US42217D1028
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Health In Tech A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Health In Tech A äußert sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 58,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 7,1 Millionen USD gegenüber 4,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,010 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 31,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 19,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Health In Tech Inc Registered Shs-A-mehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Health In Tech A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.07.25
|Ausblick: Health In Tech A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Health In Tech Inc Registered Shs-A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Health In Tech Inc Registered Shs-A-
|2,91
|3,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.