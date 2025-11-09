Ausblick: Health In Tech A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Health In Tech A äußert sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 58,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 7,1 Millionen USD gegenüber 4,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,010 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 31,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 19,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at