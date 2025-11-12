HeartBeam Aktie
Ausblick: HeartBeam präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HeartBeam präsentiert am 13.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,129 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei HeartBeam noch ein Verlust pro Aktie von -0,190 USD in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 0,9 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,577 USD je Aktie, gegenüber -0,730 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
