Helios Technologies Aktie

Helios Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PMGD / ISIN: US42328H1095

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Helios Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Helios Technologies lässt sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Helios Technologies die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Helios Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,658 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,340 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 211,8 Millionen USD gegenüber 194,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,43 USD im Vergleich zu 1,17 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 820,8 Millionen USD, gegenüber 805,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Helios Technologies Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Helios Technologies Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Helios Technologies Inc Registered Shs 47,00 -0,84% Helios Technologies Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Börsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen