Ausblick: Helios Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Helios Technologies lässt sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Helios Technologies die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Helios Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,658 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,340 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 211,8 Millionen USD gegenüber 194,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,43 USD im Vergleich zu 1,17 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 820,8 Millionen USD, gegenüber 805,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at