Ausblick: Heritage Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Heritage Financial veröffentlicht am 19.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,433 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,37 Prozent auf 62,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 66,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,90 USD, gegenüber 2,31 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 254,9 Millionen USD im Vergleich zu 249,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at