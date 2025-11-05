Ausblick: Heritage Global verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Heritage Global wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,048 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 60,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,030 USD je Aktie erzielt worden waren.

Heritage Global soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 53,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 45,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at