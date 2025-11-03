Heron Therapeutics Aktie

WKN DE: A1XB6K / ISIN: US4277461020

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Heron Therapeutics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Heron Therapeutics wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,015 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Heron Therapeutics in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,96 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 39,0 Millionen USD im Vergleich zu 32,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,030 USD, gegenüber -0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 156,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 144,3 Millionen USD generiert worden waren.

