Ausblick: Hertz Global veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Hertz Global stellt am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,033 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -4,340 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Hertz Global 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,39 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hertz Global 2,58 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,997 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -9,340 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,39 Milliarden USD, gegenüber 9,05 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at