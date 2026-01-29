Ausblick: Hexagon (ADRs) legt Quartalsergebnis vor

Hexagon (ADRs) lädt am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,125 USD je Aktie gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 7,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,66 Milliarden USD gegenüber 1,54 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,471 USD, gegenüber 0,410 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 6,35 Milliarden USD im Vergleich zu 5,84 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at