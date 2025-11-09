HF Foods Group Aktie
WKN DE: A2N4PN / ISIN: US40417F1093
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: HF Foods Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HF Foods Group lädt am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,005 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,65 Prozent auf 303,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte HF Foods Group noch 298,4 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,055 USD je Aktie, gegenüber -0,920 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,23 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
