HighPeak Energy Aktie
WKN DE: A2P9A4 / ISIN: US43114Q1058
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: HighPeak Energy legt Quartalsergebnis vor
HighPeak Energy präsentiert in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,067 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 27,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 241,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 188,9 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,083 USD aus. Im Vorjahr waren 0,140 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 916,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 863,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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