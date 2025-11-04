HighPeak Energy Aktie
Ausblick: HighPeak Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
HighPeak Energy wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass HighPeak Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,350 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll HighPeak Energy in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,58 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 210,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 271,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,530 USD, gegenüber 0,670 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 875,8 Millionen USD im Vergleich zu 1,07 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
