Ausblick: Highwoods Properties legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Highwoods Properties lässt sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Highwoods Properties die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,140 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Highwoods Properties ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 0,140 USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 202,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,07 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,940 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 812,4 Millionen USD, gegenüber 831,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at