Hilltop Holdings Aktie
WKN DE: A0MX4M / ISIN: US4327481010
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hilltop präsentiert Quartalsergebnisse
Hilltop präsentiert in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,643 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hilltop 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 320,4 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 409,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,57 USD aus. Im Vorjahr waren 2,64 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 1,26 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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