Ausblick: Hilltop präsentiert Quartalsergebnisse

Hilltop präsentiert in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,643 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hilltop 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 320,4 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 409,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,57 USD aus. Im Vorjahr waren 2,64 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 1,26 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at