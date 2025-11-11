Ausblick: Hindustan Aeronautics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hindustan Aeronautics äußert sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 24,10 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hindustan Aeronautics ein EPS von 22,59 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 63,62 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 6,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hindustan Aeronautics einen Umsatz von 59,76 Milliarden INR eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 134,04 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 125,07 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 349,88 Milliarden INR, gegenüber 301,46 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at