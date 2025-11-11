Ausblick: Hindustan Foods stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hindustan Foods wird am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 2,80 INR. Dies würde einem Zuwachs von 40,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hindustan Foods 2,00 INR je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hindustan Foods in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 10,16 Milliarden INR im Vergleich zu 8,83 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,90 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,51 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 44,44 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 35,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at